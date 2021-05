Chemiereus Borealis heeft in z'n fabriek in de Antwerpse haven een revolutionaire installatie in gebruik genomen. Eén die is ontwikkeld door QPinch, een spin-off van de Universiteit Gent. Die heeft een innovatief chemisch proces ontwikkeld om industriële restwarmte op te vangen en te hergebruiken. De technologie kan de CO2-uitstoot in de industrie fors naar beneden krijgen. Een potentiële gamechanger van eigen bodem...