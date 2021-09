Onderwijsminister Weyts is de eerste schooldag begonnen in Ter Groene Poorte in Brugge, waar talloze topchefs hebben schoolgelopen. Samen met Vlaams minister-president Jambon bezocht hij er de vernieuwde bakkerijschool, met 400 leerlingen de grootste van het land. Bakker en patissier zijn sinds dit jaar een knelpuntberoep. Allicht speelt het nachtwerk daarbij een rol. Maar nieuwe technologie en technieken die ze ook in Ter Groene Poorte toepassen kunnen dat nachtwerk beperken.