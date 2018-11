Baloise-verzekeringsmakelaars gaan leasingauto's verkopen

De snel groeiende markt van de private lease trekt nu ook een verzekeraar aan. Baloise gaat samen met leasingmaatschappij ALD auto's aanbieden via z'n verzekeringsmakelaars. Autoverkoop via makelaars is nieuw voor ons land. Eerder pakten al een aantal retailers uit met leasingauto's voor particulieren, waaronder Carrefour, Gamma en MediaMarkt.