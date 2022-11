De Bank of England verhoogt de beleidsrente met 75 basispunten, naar een volle 3 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008, veertien jaar geleden. De rentestap van 0,75 procent lag in de lijn der verwachtingen. Ook de Federal Reserve en de ECB gingen over tot dezelfde verhoging. Het echte nieuws zat in de vooruitzichten: de nationale bank stipt aan dat de rente de komende maanden minder fors zal opgetrokken worden dan markten tot nog toe ingecalculeerd hadden.