De Bank of England heeft de rente verhoogd met 50 basispunten. Het is de zesde verhoging sinds december en ook de grootste rentestap in 27 jaar. Dat halve procentpunt lag in de lijn van de verwachting. Meer opmerkelijk waren de bijzonder sombere vooruitzichten van gouverneur Andrew Bailey. Die voorspelt dat de Britse inflatie nog stevig zal stijgen van de huidige 9,4 tot 13,3 procent in oktober. Samen met een recessie betekent dat de grootste welvaartsval voor de Britten in 60 jaar.