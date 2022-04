Het wordt moeilijk om in het lopende kwartaal een economische krimp te vermijden. Zeker als de oorlog in Oekraïne blijft woeden, zullen we een recessie voelen. Dat voorspelt Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Want door de sterke prijsstijgingen trappen de Belgische consumenten hard op de rem. Dat merkt de bank in haar betaalverkeer.