Om de coronacrisis het hoofd te bieden, moeten banken geld blijven pompen in de reële economie. Dat ze daarvoor hun buffers aanspreken, is verantwoord. Dat zegt de Nationale Bank in haar Financial Stability Report. Anderzijds pleit de Nationale Bank voor voorzichtigheid bij het toekennen van nieuwe hypotheken. En vraagt ze ook dat banken terughoudend zijn met dividenden en bonussen.