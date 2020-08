De Belgische zichtrekeningen gaan steeds minder in het rood. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Da's vooral te danken aan bankapps die we bijna dagelijks checken. Zo kunnen we beter controle houden over onze uitgaven en anticiperen, zodat we niet meer onder nul gaan. En de corona-crisis heeft de trend nog versterkt, omdat we veel minder uitgeven en meer onze kredietkaart gebruikten.