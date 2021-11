De twee nieuwe CEO's van Barco trappen het gaspedaal in bij de Kortrijkse beeldvormingsgroep. Ze willen de brutowinstmarge van het bedrijf fors opdrijven. Voor het eerst laten ze ook in hun kaarten kijken hoe ze dat willen doen. Zo willen ze sterker aanwezig zijn in China en mikken ze op meer baanbrekende innovaties.