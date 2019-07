Chocoladeproducent Barry Callebaut laat in Lokeren het grootste chocolademagazijn ter wereld bouwen. 'n Project van 100 miljoen euro. Het werkt daarvoor samen met WDP, de beursgenoteerde specialist in logistiek vastgoed. 85 werknemers, die nu in kleinere magazijnen in Aalst werken, zullen in Lokeren aan de slag gaan.