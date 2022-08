Na 6 weken is de chocoladeproductie bij Barry Callebaut in Wieze gedeeltelijk heropgestart. Sinds 27 juli lag de grootste chocoladefabriek van de wereld noodgedwongen stil, door een salmonellabesmetting. De impact van de onderbreking op de klanten van Callebaut is nog niet helemaal in kaart te brengen. Maar mogelijk dreigt nu een tekort aan 'Belgian chocolate', zeker nu de drukste periode van het jaar al is aangebroken.