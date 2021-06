Barry Callebaut, het grootste chocoladebedrijf ter wereld, neemt Europe Chocolate Company over, een chocoladebedrijf uit Antwerpen. Europe Chocolate Company, kort ECC, produceert chocoladedecoratie op maat voor de industrie. Denk aan chocoladedruppels, -schilfers en -krullen op bijvoorbeeld taarten of donuts. Dit soort gespecialiseerde decoratie is een echte groeimarkt. Want met een simpele donut met chocoladeglazuur trek je het tegenwoordig niet meer.