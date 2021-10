In Lokeren vlak naast de E17 heeft Barry Callebaut het grootste chocolademagazijn ter wereld officieel ingehuldigd. 12 voetbalvelden groot is het en met 100 miljoen is het ook de grootse investering ooit van de chocoladeproducent. Het vervangt acht kleinere magazijnen en is tweeënhalf keer groter in capaciteit. En behalve een investering in meer efficiëntie is het er ook een in duurzaamheid.