'Beter een slechte beslissing dan geen beslissing' in het sociaal overleg. Dat zegt Bart De Smet, voorzitter van het VBO en de Groep van Tien over het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers begin deze week hebben gesloten. De Smet, die ook voorheen ceo en nu voorzitter is van verzekeraar Ageas, geeft in Trends Talk dit weekend inzage in de aartsmoeilijke onderhandelingen. Wat uiteindelijk uit de bus kwam, is niet ideaal maar slechts een compromis, geeft De Smet toe.