Liefst 121 bijkomende vestigingen wil Basic-Fit de komende vijf jaar openen in België. Dat zou ook 500 extra jobs opleveren. De fitnessketen ziet in ons land nog heel wat potentieel. Maar daarvoor moet het dichter bij de klanten zitten. Want die zijn blijkbaar niet bereid om zich langer dan tien minuten te verplaatsen naar de fitness.