Batopin heeft de eerste zes geldautomaten geplaatst in een reeks van 2.200 gloednieuwe toestellen. Die zullen onder de oude bekende merknaam "Bancontact" in het straatbeeld verschijnen. Batopin is een samenwerkingsverband van de 4 grootbanken in ons land. Die willen kosten besparen, want geldautomaten zijn peperduur en worden steeds minder gebruikt. Het aantal automaten halveert dan ook.