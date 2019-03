BDO drijft omzet 20% hoger, surfend op digitaliseringsgolf

BDO België, bekend als boekhoudkundig adviesbureau, kent een opvallende groeispurt. Zowel in omzet als tewerkstelling. Niet met z'n traditionele activiteiten, wel door snel in te spelen op de digitaliseringsgolf bij z'n klanten. Bij de consultants van de toekomst vinden we psychologen, ingenieurs en wiskundigen.