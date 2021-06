België staat wereldwijd aan de top op het vlak van windenergie. Dat kon onze ploeg vandaag vaststellen bij ZF Wind Power in Lommel. Het bedrijf produceert maar liefst een kwart van alle tandwielkasten voor windturbines wereldwijd. ZF Wind Power investeert aan hoog tempo in innovaties, om de concurrentie een stap voor te blijven. Met name vanuit Azïe is de concurrentie bikkelhard.