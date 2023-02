Qbus, een bedrijf dat elektrische installaties in gebouwen slim maakt, brengt een nieuw, ingenieus apparaat op de markt : een energiemodule om het stroomverbruik in huizen te sturen en te spreiden. En dus de energierekening te verlagen. Qbus verwacht dat zo'n 100.000 Vlaamse woningen over vijf jaar met het toestel zullen uitgerust zijn.