Brein en computer rechtstreeks met elkaar laten communiceren, via een hersenimplantaat. Neuralink, een bedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, is ermee bezig. Er lopen gesprekken met de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond om zo'n implantaat in een schedel te mogen inbrengen. Musk verwacht over zes maanden groen licht te krijgen voor de eerste test met mensen.