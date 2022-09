Al een kwart van de Belgische werknemers rijdt met een bedrijfswagen, zo heeft Securex vastgesteld op basis van een ruime steekproef. Opmerkelijk is dat de bedrijfswagen nog sterk in de lift zit in Vlaanderen en Wallonië, maar op z'n retour is in Brussel. Dat lijkt vreemd, maar is goed te verklaren.