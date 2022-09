De werkgeversorganisaties nemen de energiesteun met open armen in ontvangst. "Een reddingsboei voor ondernemers in nood", zo noemt Unizo het pakket maatregelen. Bedrijven die door de energiecrisis verlies draaien, kunnen elk kwartaal steun aanvragen. Voor de meest energie-intensieve bedrijven kan dat oplopen tot 7,5 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar voor bijvoorbeeld de chemie of metaalbedrijven zou zelfs dàt niet voldoende kunnen zijn.