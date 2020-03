Verschillende bedrijven die dat normaal niet doen, produceren nu desinfecterende alcohol en handgel. In de eerste plaats om te verhelpen aan de tekorten in de zorgsector. Jeneverstokerij Filliers bijvoorbeeld of de bio-ethanolfabriek van Tiense Suikerraffinaderij in het Waalse Wanze. En ook bij Janssen Pharmaceutica in Geel zijn ze er gisteravond mee begonnen. Gratis.