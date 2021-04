De helft van de Belgische maakbedrijven vreest in de komende twaalf maanden slachtoffer te worden van een cyberaanval. Toch beschermen ze zich daar veel te weinig tegen, zeker hun operationele technologie. Dat blijkt uit een studie van technologiefederatie Agoria in samenwerking met Howest, de UGent en kenniscentrum Sirris. Driekwart van de bedrijven heeft geen rampenplan als hun productie doelwit is van cybercriminelen.