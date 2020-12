In het derde kwartaal, toen de tweede coronagolf over ons land raasde, hebben de Belgische bedrijven samen 15% minder krediet aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van de bankenkoepel Febelfin. De Europese Centrale Bank doet er nochtans alles aan om via de banken zoveel mogelijk geld bij de bedrijven te krijgen. Dat moet onze economie draaiend houden. Maar in volle crisistijd snoeien de bedrijven volop in hun investeringplannen.