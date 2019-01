"Bedrijven, wees voorbereid op chaotische Brexit!"

Het is alle hens aan dek voor een chaotische Brexit, waarschuwt onze regering. 20.000 Belgische bedrijven, die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, krijgen binnenkort een brief in de bus, om zich makkelijk te kunnen registreren bij de douane. Anders kunnen ze na een Brexit geen zaken meer doen met het VK. Amper 5.000 bedrijven, 1 op de 5, had dat zelf al in orde gebracht.