De internationale donorconferentie voor Libanon heeft 370 miljoen dollar steun opgeleverd voor de bevolking van Libanon. Dat is vanavond bekendgemaakt. De videoconferentie was een initiatief van Frans president Macron. Hij is erg kritisch voor de Libanese politiek. Precies een jaar na de desastreuze ontploffing van een pakhuis in Beiroet lijkt het land alleen maar verder weg te zakken in een malaise.