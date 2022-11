De Netflix voor kookliefhebbers. Zo noemt Cook At Home zich, een nieuw digitaal kookplatform waarop tien Vlaamse chefs als Piet Huysentruyt en Sandra Bekkari hun recepten en hun kunde delen. De gebruikers betalen maandelijks abonnementsgeld. In ruil kunnen ze korting krijgen in tal van restaurants en bij aangesloten partners, als producenten van keukens of huishoudelijke apparaten. De Oost-Vlaamse ondernemer Willy Naessens zet mee zijn schouders onder het project.