Na een tocht van een week wordt het gevaarte van 4.500 ton via onderzeese kabels aangesloten op het Duitse elektriciteitsnet. Het platform gaat de elektriciteit van het windpark verzamelen, transformeren en op het net zetten. Goed voor het jaarverbruik van 475.000 gezinnen. De Baltic Eagle is gebouwd bij Equans in Hoboken, een dochterbedrijf van Engie. Ook Elia-dochter '50Hertz' [fünfzig Hertz] is betrokken bij het project