Mocht u er zin in hebben. Vanaf vandaag kunt u uw aangifte invullen voor de personenbelasting. Toch als u dat elektronisch doet. Op het formulier staan er weer meer codes. In Vlaanderen 18 meer. In Brussel en Wallonië 20 extra. Een gevolg van enkele coronamaatregelen. Nog opvallend: niet meer, maar minder mensen krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Want daar slopen fouten in.