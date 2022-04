Dit jaar zullen in ons land 3,8 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen. Dat is 57 procent van alle aangiftes in de personenbelasting. Er komen ook extra codes, wat indruist tegen de kritiek dat de aangifte te complex is geworden. Maar de meeste nieuwe codes zijn corona-gerelateerd en geven u de mogelijkheid om net minder belastingen te betalen, aldus de fiscus.