Het aandeel de Amerikaanse computerspellenwinkel GameStop is vandaag al meer dan 50 procent naar beneden gedenderd. We bespraken het knotsgekke verhaal al eerder hier in de studio: hoe door een leger kleine beleggers via het sociale mediaplatform Reddit de koers absurd hoog schoot. Een groot aantal Brokers, waaronder de gratis beleggingsapp Robinhood , hebben de aankoop van GameStop-aandelen vandaag verboden om verdere koerscapriolen te verhinderen. Wat is er de voorbije weken precies gebeurd - we leggen het u bondig uit.