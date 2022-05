Het Belgische vastgoed was twee jaar geleden al gemiddeld 8,7 procent te duur. En die overwaardering is vorig jaar nóg verder opgelopen. Dat blijkt uit een grote vastgoedstudie van Belfius. De onderzoekers keken daarnaast naar de factoren die invloed hebben op de prijs een woning. Naast uiteraard locatie, is dat bijvoorbeeld ook een garage of extra badkamer, en tegenwoordig ook de energiescore.