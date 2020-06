Belfius wordt referentieaandeelhouder in de mobiliteitsapp Skipr. De bank pompt er samen met Lab Box, de incubator van autogroep D'Ieteren, 7 miljoen euro in. Skipr bundelt een hele resem vervoersmiddelen, niet alleen openbaar vervoer, maar ook deelsteps en deelauto's. Je reserveert en betaalt alles via dezelfde app. Handig bijvoorbeeld voor bedrijven die hun personeel een mobiliteitsbudget aanbieden.