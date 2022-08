Staatsbank Belfius heeft in de eerste jaarhelft een recordwinst van 428 miljoen euro geboekt. En daar stopt meteen het goede nieuws. Want de bankverzekeraar ziet z'n werkingskosten snel stijgen, terwijl de tweede jaarhelft zich een stuk moeilijker aankondigt. De spaarders moeten zich dan ook geen illusies maken, zegt topman Raisière. Zij zullen dit jaar nog niet delen in de stijgende rente. Tegelijk kondigt de CEO aan dat hij de dure sponsorcontracten met Anderlecht en Club Brugge niet gaat verlengen.