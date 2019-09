Het financieel vermogen van de Belg lag in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld op 118.000 euro. Zo blijkt uit een studie van ING. Da's 4.000 euro of 3,5% meer dan vorig jaar. Uit de studie blijkt ook dat de Belg nooit eerder zo'n groot deel van z'n vermogen in cash aangehouden heeft. Terwijl dat niets oplevert.