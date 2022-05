Een 25-jarige Belg en zijn 27-jarige Britse zakenpartner maken kans op de eerste "Young Inventors Prize" van het Europees Patentbureau. De trofee beloont specifiek uitvinders jonger dan 30 en is 20.000 euro waard. Victor Dewulf en Peter Hedley plaatsten zich in de kijker met hun volautomatische sorteermachine. Die kan verschillende materialen in een afvalstroom herkennen, waardoor recycleren financieel rendabeler wordt. Hun uitvinding leidde tot de start-up Recycleye.