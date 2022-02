BelGaN, een nieuw Belgisch bedrijf, heeft in Oudenaarde een chipfabriek overgenomen van de Amerikaanse Onsemi Group. Voor hoeveel geld, is niet bekend. BelGaN wil het bedrijf laten uitgroeien tot een toonaangevende halfgeleiderfabriek. Die gaat galliumnitride-chips produceren voor de auto-industrie, waar de elektrificatie volop aan de gang is.