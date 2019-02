Belgen dreigen productiviteitsvoorsprong te verliezen

De Belgen staan bekend voor hun hoge productiviteit, maar als we niet opletten spelen we dat voordeel binnenkort kwijt. Daarvoor waarschuwt de Nationale Bank in haar jaarverslag. Om onze groei op peil te houden, is hogere productiviteit nochtans nodig. En ook meer uitgaven aan infrastructuur zoals wegen. De Nationale Bank pleit in dat verband voor een uitgavenshift.