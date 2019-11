Ruim 6 op de 10 Belgen denken het niet vol te houden om te werken tot hun 65ste. Laat staan tot 66 of 67 jaar, de pensioenleeftijd over respectievelijk 5 en 10 jaar. Oorzaak daarvan zijn niet zozeer de fysieke eisen of omstandigheden van de job, maar vooral de stress op het werk. Dat vertelt een bevraging van Securex bij 1.500 werknemers.