Tijdens de pandemie hebben veel investeerders hun plannen in de koelkast gestopt. België heeft daardoor voor het tweede jaar op rij minder buitenlandse investeringen aangetrokken. Maar we zijn niet het enige slachtoffer: in heel Europa zijn 13 procent minder investeringsprojecten aangekondigd. Alleen China heeft van de crisis geprofiteerd om z'n invloed uit te breiden, en verdubbelde zelfs z'n investeringen in ons land.