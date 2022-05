Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar bijna 7.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd in ons land. Dat is liefst 37 % meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie van adviesbureau EY. België blijft dus een magneet voor buitenlandse investeerders, al raken de pijnpunten maar niet opgelost. Zoals ons belastingregime, dat lonen loodzwaar belast en buitengewoon complex is.