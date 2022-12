De stroomverbinding tussen Frankrijk en België in Avelgem is verdubbeld in capaciteit, tot 6 gigawatt. Onze netbeheerder Elia en z'n Franse tegenhanger RTE hebben er 10 jaar aan verbouwd. De lijn is uitermate belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in beide landen, want in tijden van schaarste kunnen we mekaar zo uit de nood helpen.