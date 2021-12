België investeerde in 2020 ruim 3,5% van z'n BBP in onderzoek en ontwikkeling en staat daarmee op nummer 1 in Europa, samen met Zweden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. Het gemiddelde ligt een stuk lager, op 2,3%. Nog ruim onder de Europese minimumnorm van 3%.