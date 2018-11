België in Europese kopgroep voor Artificiële Intelligentie

België zit in de Europese koppgroep als het over de ontwikkeling van artificiële intelligentie gaat. Dat blijkt uit een studie die Ernst & Young heeft uitgevoerd in opdracht van Microsoft. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland investeren het meest. België staat op de zevende plaats. Toch heeft ons land nood aan datawetenschappers om de projecten rond artificiële intelligentie naar een hoger niveau te tillen.