Ons land is wereldwijde koploper in innovatieve reclyclagetechnieken voor plastics en in de ontwikkeling van bioplastics. Dat blijkt uit de patentaanvragen bij het Europees Octrooibureau. Naast de universiteiten van Leuven en Gent gebeurt de innovatie bij grote bedrijven als Solvay, Agfa Gevaert en Total Energies.