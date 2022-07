België is het afgelopen jaar weggezakt in de jaarlijkse Europese ranking van digitalisering. Op de 'Digital Economy and Society Index' gaan we van plaats 12 naar plaats 16, waarmee we onder het Europees gemiddelde belanden. Vooral onze achterstand in glasvezeldekking en uitrol van 5G wegen door. En net die connectiviteit is zo belangrijk voor de competitiviteit van ons land. De slechte score op dat vlak - slechter dan een Polen of een Hongarije - is een absolute blammage voor ons land, zegt Agoria.