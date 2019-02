"België maakt te traag werk van sociaal-economische hervormingen"

De Europese Commissie dringt er bij ons land op aan om wat meer vaart te maken met hervormingen. Met de economische rugwind die we hadden had België al verder kunnen staan in het gezond maken van z'n staatsfinanciën. Ook onze lage tewerkstellingsgraad blijft een probleem. En de overheid moet in een heleboel domeinen dringend investeren.