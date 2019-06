Alleen in Spanje kost winkelcriminaliteit retailers meer omzet dan in ons land. Dat blijkt uit een Europese studie in opdracht van Checkpoint Systems. Volgens de studie zijn ze er vorig jaar 900 miljoen aan verloren. Om iets daarvan te kunnen recupereren beloofde de regering twee jaar geleden een minnelijke schikking tussen winkelier en dief mogelijk te maken. Maar die is er nog altijd niet.