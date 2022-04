Ons land zal zich niet verzetten tegen een Europees embargo op Russische olie. Dat zegt onze financiënminister Vincent Van Peteghem, bij de start van een Europese vergadering.Een importban op olie is één van de extra sancties die de Europese commissie overweegt, nadat dit weekend gruwelbeelden opdoken van gedode burgerslachtoffers in Oekraine. De VS en Groot-Brittanië voerden begin maart al een olieboycot in. Maar de meeste Russische olie wordt naar de EU geëxporteerd. Het risico bestaat dat Rusland als tegenreactie ook de gaskraan dichtdraait.